Di cosa parlano le canzoni di Sanremo 2024 | lo rivelano i Big

Leggi su biccy

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Diledi? A rivelarlo sono stati proprio i diretti protagonisti su RaiPlay con delle video interviste. Io ve le ho riassunte qua, per voi. Alessandra Amoroso Fino A Qui: “La mia canzone è una ballad e parla di consapevolezza”. Alfa Vai: “Una canzone in cassa dritta con sonorità folk, parla della scelta di vita di molti ragazzi di andare non si sa dove”. Angelina Mango La Noia: “Un pezzo up, ma nella mia testa è un pezzo intenso ed emotivo, è una canzone autobiografica e come tutte leautobiografiche può essere triste, è una canzone che parla di me”. Annalisa Sinceramente: “Ci sono un sacco di sfumature dentro, ma se devo fare un riassunto dice: se mi lasci i miei spazi io sono tua, sinceramente!”. BigMama La Rabbia Non Ti Basta: “Parla di ...