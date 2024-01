Destra a muso duro sulle Regionali in Sardegna Crippa Lega | «Resta Solinas» FdI | «Se vogliono rompere si accomodino»

(Di venerdì 5 gennaio 2024) «Noi facciamo tesoro delle parole di ieri di Giorgia Meloni. Il Centroè un valore e l’unico modo per vincere è riconfermare i candidati che hanno governato bene per cinque anni». Il vice segretario della, Andrea, ad Affaritaliani.it, rilancia lo scontro – mai sopito –in, dopo la decisione di ieri di FdI di ufficializzare la candidatura indi Paolo Truzzo, sebbene lainsista per ricandidare Christian(che, piccolo particolare, è indagato per corruzione). «Prima delle Europee – spiega– vanno al voto quattro regioni e laè per riconfermare i presidenti uscenti: se così non fosse anche per una sola Regione, si riaprirebbero i ...

"Noi facciamo tesoro delle parole di ieri di Giorgia Meloni . Il Centrodestra è un valore e l'unico modo per vincere è riconfermare i candidati che hanno governato bene per cinque anni". Il vice ...Il volontario sceglie quello alla suaindicandolo con l'arto corrispondente: un solo .... Perch stiamo parlando di un golden retriever e non di un bambino. Anche per Giorgio Vallortigara , ...Mentre Fratelli d’Italia (leggi Giovanni Donzelli) e Lega (Matteo Salvini) hanno optato per il silenzio in attesa dell’evolversi degli eventi, ovvero che Eike Schmidt sciolga la riserva sulla sua cand ...Blog Calciomercato.com: Altra importante vittoria per la squadra di Massimiliano Allegri, che batte per una sola rete a zero la Roma condotta José Mourinho. Indovinate un ...