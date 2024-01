Denis Verdini | Prima agivamo per FI | ora è tutto per noi Colpo grosso Se l' avessi fatto con la forza di allora

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 5 gennaio 2024) L'inchiesta sugli appalti Anas continua ed emergono dettagli sul cosiddetto "sistema". Non si parla più solo di nomine ma spuntano rapporti stretti anche con il sindacato dei lavoratori di Anas, una rete sempre più larga., intercettato, commenta così questa nuova fase al telefono con Fabio Pileri, socio del figlio Tommaso nella Inver. La conversazione del 12 aprile 2022 è agli atti dell'inchiesta.(DV):(...) Io guarda (…) - riporta IlQuotidiano - stando solo, a volte penso, ma se questa roba io l’fatta quando avevo (…) il potere? Fabio Pileri (P): La doveva fa’ qualcun altro. D V: No, non era finalizzata... oggi è finalizzata a noi!non era finalizzata a noi (incomprensibile), era finalizzata a ...