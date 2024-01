Delitto Via Poma | la pista dei carabinieri non lascia dubbi | “È stato Mario Vanacore”

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Simonetta Cesaroni se n’è andata in una calda estate romana di 34 anni fa. Eppure ancor’oggi, non ha avuto giustizia. Mille ipotesi, alcune più concrete, altre meno. Una miriade di personaggi passati attraverso lo stabile di Viama un’unica certezza: Simonetta è stata straziata da 29 coltellate eta lì, come fosse un animale. Un mistero d’Italia per cui la pm Gianfederica Dito, magistrato tra i più esperti della procura di Roma, ha chiesto l’archiviazione perché la ricostruzione fornita dagli investigatori è “fondata su una serie di ipotesi e suggestioni che, in assenza di elementi concreti di natura quantomeno indiziaria, non consentono di superare le forti perplessità sulla reale fondatezza del quadro ipotetico tracciato”. La nuova inchiesta era nata da un esposto della famiglia Cesaroni rappresentata dagli avvocati Federica Mondani e ...