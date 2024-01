Delitto di Via Poma | l’informativa dei carabinieri | la pista del figlio di Vanacore nell’omicidio di Simonetta Cesaroni Il legale | «Sconcertati | valutiamo come tutelarci»

Leggi su open.online

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Chi ha ucciso? Una domanda rimasta senza risposta dal 7 agosto 1990, giorno in cui la ventenne impiegata nella sezione romana dell’Associazione degli Ostelli della gioventù venne trovata priva di vita in uno stabile di via, a Roma. Inizialmente ad essere sospettato era l’ex fidanzato Raniero Busco. È stato condannato a 24 anni in primo grado e poi assolto in appello e in Cassazione. Adesso, è saltata fuori una nuova, un altro nome verso cui le indagini si erano indirizzate per stabilire chi sferrò quelle 29 coltellate: ne parla Repubblica, sostenendo che il cerchio si fosse iniziato a stringere attorno a Mario, ildel portiere dello stabile, Pietrino. Questo almeno è lo scenario messo nero su bianco daidi ...