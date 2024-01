Delia e Maria trovate morte in casa | erano amiche La scoperta agghiacciante sui loro cadaveri

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Due donnenello stesso paesino. Siamo a Naro, un tranquillo borgo in provincia di Agrigento. Qui la popolazione si è risvegliata sotto il peso del terrore dopo ladi due donneall’alba. Le vittime,Zarniscu, 54 anni, eRus, 58 anni, entrambe di nazionalità rumena e, sono statenellecase, distanti solo pochi metri l’una dall’altra. La scena è macabra: una donna immersa in un lago di sangue e l’altra carbonizzata. >> Papà butta la figlia di 5 anni dal terrazzo poi si lancia: le condizioni della piccola L’ipotesi prevalente indica l’omicidio come possibile causa dellemorti.Zarniscu, residente a Naro da oltre vent’anni, ...

giallo a Naro, cittadina in provincia di Agrigento, dove due donne sono state trovate morte in abitazioni diverse oggi 5 gennaio 2024. Il primo ... (europa.today)

Russ, 57 anni, è stata rinvenuta nel suo appartamento avvolto dalle fiamme di un incendio, mentreZarniscu, 58 anni, giaceva nella sua abitazione in una pozza di sangue. Le autorità hanno ...Stando alle ultime informazioni, si tratta della 57enneRuss (la donna nell'appartamento che ha preso fuoco) e della 58enneZarniscu . Entrambe di nazionalità romena. L'allarme è stato ...Si conoscevano e avrebbero avuto le stesse frequentazioni Maria Russ e Delia Zarniscu le due donne romene trovate morte a Naro.Delia Zarniscu e Maria Rus erano amiche fin dal loro arrivo in Italia. Zarniscu era sposata con un uomo italiano, così come la figlia di Maria Rus, la seconda vittima trovata carbonizzata in casa. I ...