De Pafundi Il calcio italiano ha un problema coi giovani | ma non quello che pensate

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Per anni si è detto che l’Italia non fosse un paese percalciatori. Era più che altro una ciancia buona per sottolineare il fatto che se presunti futuri campioni non trovavano spazio era tutta colpa di allenatori e dirigenti. Una buona parte, la quasi totalità, di quei presunti futuri campioni poi campioni non lo sono diventati. La lista è lunghissima. Alcuni hanno avuto problemi fisici, altri non hanno mai trovato un allenatore volenteroso di dar loro minuti, altri ancora sono stati respinti dalla prova del campo. Viene da chiedersi se campioni lo fossero davvero oppure fosse solo un abbaglio di sedicenti esperti pallonari. A considerare i recenti “successi” della Nazionale – Europeo a parte, che con il senno del poi si è rivelato una magnifica congiuntura calcistica-astrale – verrebbe da essere scettici sulla nostra capacità di valutare il talento. L’ultimo ...

Calciomercato Udinese , Pafundi vicino all’addio in prestito per fare esperienza: la Reggiana sta liberando spazio per lui Simone Pafundi è pronto ... (calcionews24)

Il campionato di Serie B potrebbe molto presto accogliere una nuova promessa delitaliano, in fuga dal tatticismo della Serie A: Simone, 17enne fantasista dell' Udinese , è vicino al ...Per il baby, che in tutto il girone di andata ha collezionato soltanto una manciata di minuti, si prospetta un prestito in serie B. . . 4 gennaio 2024Se Simone Pafundi gioca poco, probabilmente è perché merita di giocare ... indipendentemente dall’età. Il problema del calcio italiano con i giovani non sembra essere il numero di minuti concessi ai ...Il centrocampista gioco poco e male da quando è arrivato Cioffi, il suo futuro rimane in bilico. Intanto è in arrivo il centrale per sostituire l'infortunato Bijol ...