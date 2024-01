De Luca Pd sulla conferenza di Giorgia Meloni | ' Una noia mortale | non ha detto niente su Sanità e Mezzogiorno'

Dopo l’iniziale preoccupazione per la sua caduta ieri, 28 dicembre, Vincenzo De Luca torna a far sorridere e ironizza re sull’accaduto. Il presidente ... (thesocialpost)

Può candidarsi come capolista alle Europee, Elly Schlein . Ma magari (in cambio?), la segretaria del Pd potrebbe modificare il regolamento interno ... (liberoquotidiano)

"Ho una bassissima percezione dei commenti che mi riguardano perché non li leggo e cerco di non dare loro troppo peso. Sui social è molto facile ... (247.libero)

Mentre aspetta il ritorno di Giulia dalla Sicilia,ha un altro piccolo momento di vuoto. ... trama, streaming Niccolo Maggesi - 5 Gennaio 2024 Doc - Nelle Tue Mani 3 anticipazioniprima ...Il presidente della Regione Campania Vincenzo De, nel corso di una diretta Facebook, è tornatoconferenza stampa di fine anno di Giorgia Meloni. "Quella della presidente del Consiglio è stata una conferenza stampa di più di 3 ore e, devo ...Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook del venerdì ... Faccio appello anche alle forze di polizia affinché valutino con grande attenzione, ...Ricordo a De Luca che guida la Regione da ormai quasi un decennio, che la competenza sulla Sanità è della Regione e che, a differenza di quanto accade in tutta Italia, in Campania non c’è un assessore ...