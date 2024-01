Ddl concorrenza | fari Ue su ambulanti e concessioni balneari

I tempi La Commissione europea analizzerà la legge italiana sulla concorrenza in particolar modo per quanto riguarda il settore degli ambulanti e ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – La Commissione europea analizzerà la legge italiana sulla concorrenza in particolar modo per quanto riguarda il settore degli ... (giornaledellumbria)

I tempi La Commissione europea analizzerà la legge italiana sullain particolar modo per quanto riguarda il settore degli ambulanti e delle concessioni balneari.Il governo è pronto ad intervenire sui balneari e sugli ambulanti. Dopo i rilievi del presidente della Repubblica, ilfinisce anche sotto la lente della Commissione Ue. E nonostante i malumori che serpeggiano nella maggioranza, la presidente del consiglio Giorgia Meloni rimette i dossier sul tavolo e ...Staffilate alle opposizioni, miele per gli alleati di governo. Se tensioni o incomprensioni nelle ultime settimane ci sono state, tra Giorgia Meloni e i partner della maggioranza, la premier non ...Giustizia e burocrazia al centro dell’agenda politica del 2024 La premier Giorgia Meloni ha tenuto una conferenza stampa durante la quale ha toccato diversi temi di rilievo per il paese. Tra questi, g ...