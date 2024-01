David Soul | morto l’attore di Starsky & Hutch

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 5 gennaio 2024)a 80 anni il 4 gennaio 2024 a Londra:era noto per aver impersonato il celebrenella serie anni ’80, di cui fu anche regista di vari episodi. Da alcuni anni era affetto da una malattia, la broncopneumopatia cronica ostruttiva. Il nome diè indissolubilmente legato alla serie appena citata, in cui ha recitato dal 1975 al 1979 al fianco di Paul Michael Glaser, maè ricordato anche per aver recitato anche in Star Trek, nel film Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan e nella miniserie Gli ultimi giorni di Salem. Negli anni Ottanta frequentò meno assiduamente le scene, limitandosi ad apparire come ospite in programmi televisivi e a ...