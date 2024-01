David Soul | morto l’attore celebre per il ruolo in Starsky e Hutch

(Di venerdì 5 gennaio 2024), pseudonimo diRichard Solberg, è. Attore, cantautore e regista originario di Chicago, aveva 80 anni. La notizia è stata data dalla moglie, Helen Snell, a SkyNews. Era conosciutissimo in Italia soprattutto per aver interpretato tra il 1975 e il 1979 ildel sergente Ken ‘inson al fianco di Paul Michael Glaser nella serie poliziesca, di cui fu anche regista per vari episodi. Articolo in aggiornamento

