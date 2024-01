Daredevil di Netflix è ora ufficialmente nel canone del Marvel Cinematic Universe

Dopo letteralmente anni di congetture, false speranze e smentite,diè ufficialmente diventato canonico con il Marvel Cinematic Universe grazie ad un nuovo, storico trailer pubblicato in queste ore dai Marvel Studios . Come potete vedere nel ...Secondo il noto insider Daniel Richtman, secondo il quale il creatore diè in lizza per la regia di Spider - Man 4 - il villain principale di: Born Again sarà Muse : ...Per molto tempo i fan del Marvel Cinematic Universe si sono chiesti come collocare Daredevil e le altre serie prodotte al tempo della collaborazione tra l'ormai defunta Marvel Television e Netflix: le ...Echo director Sydney Freeland tells fans to keep an eye out for multiple MCU cameos in the Marvel Spotlight series.