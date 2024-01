Dalla Spagna non hanno dubbi | il Como vuole il milanista Luka Romero

(Di venerdì 5 gennaio 2024) E’ il giornalista Matteo Moretto del sito spagnolo Relevo a dare la notizia: Cesc Fabregas, nello staff del, starebbe richiedendo l’ingaggio di, attualmente giocatore del Milan. I rossoneri nonreso note le intenzioni sul classe 2004 che sta trovando spazio in campo solo in rare occasione, ma il club che sogna la Serie A – in caso di opportunità di prestito – non si tirerebbe indietro. SportFace.

Il pochissimo spazio trovato in questa stagione da Lucien Agoumè all' Inter lo porterà presto lontano da Milano: stando a quanto... (calciomercato)

Mai come nel caso di Kylian Mbappé un giocatore ha avuto tanto potere in sede di mercato. Il numero 7 del Psg ha il contratto in scadenza... (calciomercato)

C'è una indagine in corso che potrebbe creare un vero e proprio terremoto per il calcio spagnolo . La Wada, agenzia mondiale anti doping , starebbe ... (247.libero)

L'affare sembrava in dirittura d'arrivo poichè il club andaluso ha appena acquistato Agoumé dall'Inter, eppure le ultime notizievanno in bel altra direzione. Secondo El Desmarque, il ...... chilometri di spiagge delle isole Frisone invase dai relitti 'Se le microplastiche non saranno raccolte dal mare e dalle spiagge, potrebbero finire nella nostra catena alimentare, ingerite...Ma rendere omaggio ai biscottini e alle torte acquistate dalla sorella è stato più che altro il modo per ribadire gli stretti legami con una regione, l’Aragona, dove è iniziato il percorso proseguito ...Milioni di palline di polietilene, polipropilene e poliestere impiegate nell'industria hanno "imbiancato" la costa dell'estremo nord-est del Paese. Cittadini e pescatori mobilitati per scongiurare la ...