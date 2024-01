Dalla Pfm a Van De Sfroos | i concerti da non perdere nel 2024 a Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Nuovo anno, nuova musica. Nel 2023, in cuie Brescia sono state Capitale della Cultura italiana, abbiamo capito che non possiamo fare a meno dell’arte dal vivo. Il ritmo giusto e le melodie irripetibili sono in grado di regalarci momenti speciali, unici, indimenticabili. Per cui non rimane che rinnovare una buona pratica: comprare i biglietti per assicurarci tutti idi cui abbiamo bisogno nel. Ecco i 5 appuntamenti imperdibili nella prima parte di quest’anno. Ensemble Symphony Orchestra – Giovedì 1° febbraio Sul palco del Teatro Donizetti dil’Ensemble Symphony Orchestra, diretta da Giacomo Loprieno, darà vita a una serata omaggio al grande compositore Ennio Morricone, scomparso nel 2020. Il concerto, dal titolo “Alla scoperta di Morricone”, è pensato per essere anche un emozionante ...