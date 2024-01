Dal Covid all’influenza | boom malattie respiratorie “anche dopo le vacanze”

(Di venerdì 5 gennaio 2024) L'esperta Oms: "Molti tra coloro che soffrono digravi non sono mai stati vaccinati per Coronavirus o non fanno richiami da 1-2 anni" "Continuano settimane di aumentato carico di, da19 e influenza a virus respiratorio sinciziale e altri agenti patogeni". Lo sottolinea su X l'esperta dell'Organizzazione mondiale della sanità Maria

"Il- puntualizza - non ha nella realtà rappresentato mai un problema negli ultimi 3 mesi, lo era solo per chi voleva rappresentarlo così. Come abbiamo detto tante volte, l'80% dei ricoveri ...'Il- puntualizza - non ha nella realtà rappresentato mai un problema negli ultimi 3 mesi, lo era solo per chi voleva rappresentarlo così. Come abbiamo detto tante volte, l'80% dei ricoveri ...Centinaia di persone in questi giorni si rivolgono agli ospedali, si teme il dilagare dell’epidemia alla riapertura delle scuole ...Ovada: partono i lavori per realizzare il nuovo poliambulatorio. L’Asl: “Diverrà il punto di riferimento della sanità territoriale” ...