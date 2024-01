Dakar | Mattias Ekstroem fa suo il prologo tra le auto | da domani si inizia a fare sul serio

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Si è aperta con ilAlula-Alula la 46a edizione della2024. La corsa “più dura del mondo ha visto leconfrontarsi nel brevissimo stage con appena 27 chilometri di prove speciali e 130 di trasferimento. Il successo è andato allo svedese(Audi Sport) con il tempo di 16:30 e 23 secondi di margine sullo statunitense Seth Quintero (Toyota Gazoo Racing). Terza la leggenda del rally, il francese Sebastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme) a 38 secondi, quarto il brasiliano Marcos Baumgart (X-Rally) a 38, quinto Carlos Baumgart (X-Rally) a 44, quindi è sesto il polacco Krzysztof Holowczyc (X-Raid Mini JCW Team) a 44. Settimo il francese Stephane Peterhansel (Audi Sport) a 45, mentre non forza ed è oltre la top10, il qatariota Nasser Al-Attiyah (Nasser Racing) a 1:01. Messo in ...

