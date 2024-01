Dakar 2024 | orari prologo di oggi Alula-Alula | percorso | programma | tv | streaming

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Ci siamo,prende ufficialmente il via la! La corsa più dura del mondo è pronta per la sua 46a edizione complessiva, la quinta consecutiva che si disputerà in Arabia Saudita. Quest’anno ci attende unancor più duro e selettivo rispetto agli anni scorsi, con deserto e dune che andranno a definire la classifica finale. LA DIRETTA LIVE DELDELLADALLE 7.30, venerdì 5 gennaio, si inizierà con una prova leggera, per togliersi la ruggine di dosso e iniziare a fare familiarità con mezzi e. Ilodierno sarà di 158 chilometri complessivi. Di questi 130 saranno di trasferimento e appena 28 di prove speciali. Un primo impegno breve ma che nasconderà subito le prime insidie ai partecipanti ...

... motivo per cui Rebecca si è affidata per la gara a un mental coach che la aiuta a superare i momenti di eccessiva tensione, perché la Dakar è una gara che si porta a termine con la testa prima ...Il: la prima Dakar da professionista Per la sua terza volta - questa volta da professionista - nella quale ancora una volta è l'unica pilota donna italiana, Rebecca ha passato 2 settimane di ...Nani Roma, un altro ex vincitore della Dakar, gareggia con la Ford Ranger della M-Sport, mentre il ceco Martin Prokop (sesto lo scorso anno) è in gara con la Raptor dell'Ovale Blu. Il team Toyota ...