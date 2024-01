Dakar 2024 | in Arabia Saudita parte il rally raid più duro E’ ancora sfida Audi vs Toyota

(Di venerdì 5 gennaio 2024) L’esito della 46°, ilpiùal mondo, quest’anno saràmeno scontato del solito.continuano arsi fra i costruttori, ma mentre la casa tedesca schiera lo stesso “dream team” (17 vittorie) delle due passate edizioni (Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz e Mattias Ekström) con l’aggiornata RS Q e-tron, il buggy ad alimentazione elettrica ad autonomia estesa (un turbo benzina ricarica la batteria), la scuderia giapponese deve fare a meno di Nasser Al-Attiyah, che con il pick-up Hilux ha vinto 3 delle ultime 5 edizioni. Il qatariota sarà in gara con l’Hunter della Prodrive, esattamente come Sébastien Loeb (secondo nel 2023): i due e la spagnola Cristina Gutiérrez Herrero diventeranno compagni di squadra nel 2025 ...

motivo per cui Rebecca si è affidata per la gara a un mental coach che la aiuta a superare i momenti di eccessiva tensione, perché la Dakar è una gara che si porta a termine con la testa prima. Il Dakar: la prima da professionista Per la sua terza volta - questa volta da professionista - nella quale ancora una volta è l'unica pilota donna italiana, Rebecca ha passato 2 settimane di preparazione. Copre una distanza totale di 7.891 chilometri, di cui 4.727 cronometrati, suddivisi in 12 tappe da AlUla a Yanbu, in Arabia Saudita, con il 60% di tratti completamente nuovi. Prevista anche una tappa