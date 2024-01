Dacia Duster 2024 | e se arrivasse anche una versione coupè?

La Dacia Duster non è solamente un'auto, ma è un vero e proprio fenomeno di mercato da inserire nei manuali di marketing. Il modo in cui, nel corso ... (gqitalia)

ROMA - Oltre 2,2 milioni di esemplari prodotti in 13 anni, tutti in Romania. Trecentomila quelli venduti solo in Italia dove da oltre un decennio è ... (247.libero)

(Adnkronos) – Dacia ha svelato da pochi giorni la terza generazione di Duster con l’introduzione per la prima volta in gamma della tecnologia ... (periodicodaily)

Vende ancora tantissimo - nonostante il restyling sia ormai dietro l'angolo -, il SUV bestseller del brand. D'ora in avanti, nella classifica dei SUV più venduti in Italia, c'è solo ...Le offertedi Gennaio 2024 puntano su una formula ormai nota: il finanziamento con valore futuro ... Riguardano tutti i modelli più popolari della Casa romena : dalla Sandero , al Suv, fino ...Molta attesa per la terza generazione che punta su design e solidità, spazio a bordo e motorizzazione benzina, ibrida o a Gpl: in Italia entro giugno, a breve il listino per in nostro Paese ...Annuncio vendita Dacia Duster 1.6 SCe GPL 4x2 Prestige usata del 2019 a Parma nella sezione Auto usate di Automoto.it ...