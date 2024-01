Da oggi al “Diaz” la bandiera della pace campeggia tra quella italiana e quella europea

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Caserta. Il “” da tempo è impegnato, sempre nel rispettotradizione, in un’importante fase di miglioramento e di innovazione, sia per quanto riguarda gli ambienti e le attrezzature, sia nell’ambito formativo ed educativo. “In questo difficile momento storico e in una società in cui purtroppo sono molto diffusi il disvalore e l’illegalità e, in particolare, varie forme di discriminazione e di violenza sociale, è importante -afferma il preside Suppa- che le famiglie e le scuole si impegnino ancor di più perché i giusti valori vengano recuperati. Da tempo il “”, capofila di una rete di scuole impegnate a contrastare ogni forma di discriminazione, porta avanti diverse iniziative con il fine di trasmettere ai giovani elevati valori di legalità, di giustizia e di eguaglianza sociale; ma certamente il valore più elevato e per il ...