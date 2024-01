Da Delors a Meloni La nuova Ue passa anche per l’Italia

Leggi su formiche

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Guardare al futuro, disse Jacques, recentemente scomparso, immaginando una Ue capace di essere unita. Indirizzarla verso una maggiore efficacia nella risposta alle crisi e alle minacce esterne che le singole Nazioni non sono in grado di affrontare da sole, ha sostenuto in varie occasioni il premier italiano Giorgia. Obiettivi che, in occasione della cerimonia funebre in onore dell’ex presidente della Commissione europea, sono emersimente,dinanzi alle sfide che l’Ue si appresta ad affrontare, come due guerre, un’elezione altamente significativa e l’esigenza di una difesa comune. Più Italia in Ue A Parigi era presente peril vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha colto l’occasione per tracciare il nuovo orizzonte politico dell’Europa: non solo ...