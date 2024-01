Covid | la variante JN 1 è «la più immunoevasiva di sempre» E gli esperti chiedono all' Oms una lettera greca come Omicron

Per il team di scienziati che ha pubblicato lo studio su 'The Lancet Infectious Disease', la variante in brevissimo tempo diventerà dominante in ... (sbircialanotizia)

JN.1 diventerà in brevissimo tempo ladominante in tutto il mondo. E' la previsione prospettata da un team di scienziati sulla base della carta d'identità di questo mutante di Sars - CoV - 2 in rapida ascesa. In uno studio ...'Occorre unadel Pgt ad hoc, a opera dell'amministrazione comunale, per un insediamento la ...business dei data center Il business dei data center è 'esploso' durante e dopo la pandemia, ...Influenza e covid, il 2024 non inzia nei migliori dei modi per il sistema saniatrio italiano. Ospedali e Pronto soccorso sotto stress ma a preoccupare è ora soprattutto l'influenza: ...La variante Covid JN.1 diventerà quella dominante in tutto il mondo. La previsione arriva da Tokyo, e in particolare dai ricercatori del Dipartimento di microbiologia e ...