Covid | la variante JN 1 è «la più immunoevasiva di sempre» E gli esperti chiedono all' Oms una lettera greca come Omicron

(Adnkronos) – L’ incidenza di Covid in Italia dal 28 dicembre 2023 al 3 gennaio “è pari a 66 casi per 100.000 abitanti, in lieve diminuzione ... ()

(Adnkronos) – L’ incidenza di Covid in Italia dal 28 dicembre 2023 al 3 gennaio “è pari a 66 casi per 100.000 abitanti, in lieve diminuzione ... (giornaledellumbria)

(Adnkronos) – L’ incidenza di Covid in Italia dal 28 dicembre 2023 al 3 gennaio “è pari a 66 casi per 100.000 abitanti, in lieve diminuzione ... ()

Il v accino aggiornato contro il, ora adattato allaXBB.1.5 , offre una protezione superiore al 70% contro le varianti attualmente presenti, garantendo efficacia sia nel prevenire il ricovero che nelle cure in terapia ...Il vaccino contro il- 19 aggiornato allaXBB.1.5 funziona contro le varianti attualmente in circolazione e fornisce una protezione superiore al 70% dal ricovero e dalle cure in terapia intensiva.(Adnkronos) - Slitta il test per l'ammissione a Medicina. In attesa del decreto del ministero dell'Università e ricerca, in fase di definizione, non ...I dati aggiornati del ministero della Salute per la settimana nella settimana dal 28 dicembre al 3 gennaio: tasso di positività scende al 16% ...