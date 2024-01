Covid Italia | 38 737 casi e 371 morti | bollettino ultima settimana

(Adnkronos) – L’ incidenza di Covid in Italia dal 28 dicembre 2023 al 3 gennaio “è pari a 66 casi per 100.000 abitanti, in lieve diminuzione ... ()

Al rientro in, a fine febbraio 2017, Elisa è stata sottoposta ad altri 2 interventi ...ed assorbita nel frattempo dal più grande tour operator italiano (Alpitour) che dona somma per il...... nel 2012 per il terremoto in Emilia (donati 1.000 euro a Sermide), nel 2016 per il terremoto nel Centro(donati 2.000 euro ad Amatrice) e nel 2020 in occasione della pandemia di- 19 (...Maria Van Kerkhove: "Molti tra coloro che soffrono di malattie gravi non sono mai stati vaccinati per Coronavirus o non fanno richiami da 1-2 anni" ...Più 13% di ingressi agli impianti nella prima settimana dell’anno. E ora grazie alle precipitazioni i gestori contano di fare il pieno fino ai primi di aprile ...