Covid | in una settimana nuovi casi in calo del 5 | 5%

(Di venerdì 5 gennaio 2024) ROMA – Nelladal 28 dicembre 2023 al 3 gennaio 2024 si registrano 38.737positivi al-19, con undel 5,5% rispetto allaprecedente, quando erano stati 40.990. Lo rende noto il ministero della Salute. I morti sono stati 371, +33% rispetto allaprecedente (279), 242.518 i tamponi effettuati con una variazione di +7% rispetto allaprecedente (226.649). Il tasso di positività è del 16%, -2,1% rispetto allaprecedente (18,1%). Il tasso di occupazione in area medica al 3/1/2024 è pari al 10,1% (6.320 ricoverati), rispetto all’11% (6.834 ricoverati) del 27/12/2023. Il tasso di occupazione in terapia intensiva al 3/01/2024 è pari al 2,8% (246 ricoverati), rispetto al 3,2% ...

La variante Covid JN.1 diventerà quella dominante in tutto il mondo. La previsione arriva da Tokyo, e in particolare dai ricercatori del Dipartimento ... (ilmessaggero)

ci sono anche i tamponi bivalenti perdiagnosi differenziale,e influenza.volta fatta la diagnosi, abbiamo farmaci antivirali molto efficaci su cui puntare". Ma a preoccupare l'...L'Oms, l'Organizzazione mondiale della Sanità , rilancia l'allarme Covid. È "caratterizzato da un impatto ridotto rispetto al picco di Covid… Leggi ...Tornano a salire i casi di contagio da Covid-19 in Puglia, stando all'ultimo monitoraggio settimanale del ministero della Salute, nella settimana dal 28 dicembre al 3 gennaio sono stati rilevate 3.713 ...