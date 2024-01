Covid | in una settimana nuovi casi in calo del 5 | 5%

(Di venerdì 5 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – Nelladal 28 dicembre 2023 al 3 gennaio 2024 si registrano 38.737positivi al-19, con undel 5,5% rispetto allaprecedente, quando erano stati 40.990. Lo rende noto il ministero della Salute.I morti sono stati 371, +33% rispetto allaprecedente (279), 242.518 i tamponi effettuati con una variazione di +7% rispetto allaprecedente (226.649). Il tasso di positività è del 16%, -2,1% rispetto allaprecedente (18,1%).Il tasso di occupazione in area medica al 3/1/2024 è pari al 10,1% (6.320 ricoverati), rispetto all’11% (6.834 ricoverati) del 27/12/2023.Il tasso di occupazione in terapia intensiva al 3/01/2024 è pari al 2,8% (246 ricoverati), rispetto ...

La variante Covid JN.1 diventerà quella dominante in tutto il mondo. La previsione arriva da Tokyo, e in particolare dai ricercatori del Dipartimento ... (ilmessaggero)

La variante Covid JN.1 diventerà quella dominante in tutto il mondo. La previsione arriva da Tokyo, e in particolare dai ricercatori del Dipartimento ... (ilmattino)

...settimana dal 28 dicembre 2023 al 3 gennaio 2024 si registrano 38.737 nuovi casi positivi al-... +33% rispetto alla settimana precedente (279), 242.518 i tamponi effettuati convariazione di +...... con l'obiettivo di ridurre la circolazione del virus, garantireprotezione soprattutto ai ... https://emergenzacoronavirus.regione.umbria.it/articolo/vaccinazione - anti -- 19 - mercoledi - ...A seguito dell’alta adesione della popolazione al primo open day per la vaccinazione antiCovid-19, la Regione Umbria ha organizzato una seconda giornata per ...Attivati letti aggiuntivi in area medica per far fronte all'aumento degli accessi: in ospedale soprattutto persone anziane e fragili ...