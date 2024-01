Covid | casi in calo a 38 737 in ultima settimana | morti aumentano a 371

Roma, 5 gen. (Adnkronos Salute) - L' incidenza di Covid -19 in Italia dal 28 dicembre 2023 al 3 gennaio "è pari a 66 casi per 100.000 abitanti, in ... (liberoquotidiano)

Roma, 5 gen. (Adnkronos Salute) - L’ incidenza di Covid -19 in Italia dal 28 dicembre 2023 al 3 gennaio "è pari a 66 casi per 100.000 abitanti, in ... ()

L'indice di trasmissibilità per il- 19 basato suicon ricovero ospedaliero al 26 dicembre si conferma sotto soglia epidemica e sostanzialmente stabile con 0,75; in leggera diminuzione anche i ricoveri sia nei reparti che i ...... rilevati con 242.518 tamponi processati (+7%), per un calo di "positivi" al- 19 pari a - 5,5% rispetto ala settimana precedente quando ierano stati 40.990. Il tasso di positivita' e' ...Roma, 5 gen. (Adnkronos Salute) - In Italia, nella settimana 28 dicembre 2023 - 3 gennaio 2024, si registrano 38.737 nuovi casi positivi a Covid-19, con una variazione di -5,5% rispetto alla settimana ...Covid, al “Moscati” anche bambini ricoverati in terapia intensiva. Lo ha dichiarato questa mattina il direttore generale dell’azienda ospedaliera Renato Pizzuti in occasione dell’evento “La Befana in ...