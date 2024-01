Covid | casi in calo a 38 737 in ultima settimana | morti aumentano a 371

Leggi su iltempo

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Roma, 5 gen. (Adnkronos Salute) - In Italia, nella28 dicembre 2023 - 3 gennaio 2024, si registrano 38.737 nuovipositivi a-19, con una variazione di -5,5% rispetto allaprecedente (40.990), e 371 deceduti, il 33% in più rispetto allaprecedente (279). Questo il bollettino aggiornato del ministero della Salute. Sono stati effettuati 242.518 tamponi, +7% rispetto all'rilevazione (226.649), e il tasso di positività è del 16%, diminuito del 2,1% (18,1%). Inanche i dati dei ricoveri. Il tasso di occupazione in area medica al 3 gennaio è pari al 10,1% (6.320 ricoverati) rispetto all'11,0% (6.834 ricoverati) del 27 dicembre 2023, il tasso di occupazione in terapia intensiva è del 2,8 % (246 ricoverati) rispetto al 3,2% ...