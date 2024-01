Covid | Andreoni | ' boom turisti a Roma per Feste | così il Lazio registra più casi'

(Di venerdì 5 gennaio 2024), 5 gen. (Adnkronos Salute) - “Che ilregistri l’incidenza più alta di-19 in Italia non mi stupisce., in particolare, ha avuto durante le festività natalizie undi, un enorme afflusso di persone che si sono ritrovate per le vacanze nella nostra città e hanno sc

riparte l'allarmismo in vista del Natale . Complici ovviamente le virostar, anche quelle meno conosciute che in questo caso fanno parte di Simit, ... (ilgiornaleditalia)

"Incidenza e ricoveri in calo nell'ultima settimana per Covid ? Sono dati in leggero miglioramento, ma probabilmente non rispecchia no l'attuale ... (247.libero)

Così Massimo, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), commenta il monitoraggio settimanale suin Italia. E avverte: La "prossima ......" possono utilizzare farmaci antivirali specifici (o anche monoclonali solo in caso di) che ... Massimo, direttore scientifico della Società italiana di Malattie infettive e tropicali (...Il Lazio ha più casi covid perché c'è un boom di turisti a Roma o perché si fanno più tamponi I dati diffusi oggi sulla diffusione del covid in Italia evidenziano il 'primato' del Lazio. Rispetto all ...Roma, 5 gen. (Adnkronos Salute) - “Che il Lazio registri l’incidenza più alta di casi Covid-19 in Italia non mi stupisce. Roma, in particolare, ...