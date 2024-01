Covid | Andreoni | ' boom turisti a Roma per Feste | così il Lazio registra più casi'

Roma , 5 gen. (Adnkronos Salute) - “Che il Lazio registri l’incidenza più alta di casi Covid -19 in Italia non mi stupisce. Roma , in particolare, ha ... (ilgiornaleditalia)

Covid - Andreoni : 'Calo dei casi? Non rispecchia la realtà - molti non fanno nemmeno il tampone'

"Incidenza e ricoveri in calo nell'ultima settimana per Covid? Sono dati in leggero miglioramento, ma probabilmente non rispecchiano l'attuale ... (247.libero)