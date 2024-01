Costretti a fare autogol per qualificarsi | 30 anni fa la partita più assurda nella storia del calcio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Ilridotto alla sua essenza più pura è riassumibile in un concetto: segnare un gol in più dell’avversario. Non sempre questo avviene, per ragioni di calcolo e convenienza, infatti ladi questo sport è piena di biscotti. Ma c’è stato un caso in cui è stato proprio il regolamento – anche se sarebbe meglio dire una falla al suo interno – a costringere una squadra non solo a segnarepropria porta, ma anche a impedire che l’avversario si facesse, se voleva mantenere vive le proprie possibilità di passare il turno. Si è trattato di Barbados-Grenada, match ufficiale valido per la Coppa dei Caraibi, quindi una competizione riconosciuta ufficialmente dalla FIFA. Una delle partite più assurde di sempredel, che in questo mese ...