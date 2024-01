Così mostra gli aspetti peggiori della popolazione La pausa pipì non piace all' Accademia del Galateo

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Dal Mes, alla manovra e alle europee, da Draghi e Amato fino alla recente sospensione di Pozzolo da Fratelli d'Italia. Siamo alla quarantesima domandatanto attesa conferenza stampa di fine anno quando: "Signori devo andare in bagno, non so come fare", incalza la Meloni e poi si scusa. "Posso un secondo? Che devo fare, scusatemi". Segui su affaritaliani.it