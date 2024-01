Così Meloni prepara la campagna elettorale

Ancora nelle scorse settimane, e per l’ennesima volta, rispondendo durante un dibattito tv – nello specifico in questo caso a Giovanni Floris – ... (secoloditalia)

... non èche funziona in Scandinavia". Poiché Sorkin è uno sceneggiatore che rende brillanti ... quando glielo chiedono, Giorgiaovviamente ferragneggia. La più influencer delle politiche dice ...ha scelto Schlein, non è dato sapere se il motivo sia che questo è un dato di fatto o perché ... E questo coincide con lo schema che Schlein ha in testa, uno schema diciamoveltroniano: io ...