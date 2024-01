Cos' è la leucemia mieloide cronica che ha colpito Wanda Nara

Wanda Nara e la malattia , la rivelazione. “Il ballo non è il mio campo, per questo credo sia una sfida importante. Mi spaventa non essere ... (caffeinamagazine)

...che la paziente Wanda Nara è sotto osservazione presso la Fundaleu da luglio 2023 per una...'altro posso chiedere 2024, ho lasciato l'asticella molto alta. Non ......Fundaleu (il centro medico al quale si è rivolta per curarsi - ndr) da luglio 2023 per una...'altro posso chiedere 2024, ho lasciato l'asticella molto alta. Non deludermi". Foto di ...La showgirl argentina ha rivelato la motivazioni che l'hanno spinta a condividere sui social ulteriori dettagli sulla sua malattia ...Wanda Nara ha sorpreso tutti postando il referto della sua malattia: leucemia mieloide cronica. Un giornalista argentino ha spiegato cosa ha spinto la showgirl a farlo ...