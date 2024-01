Cosa serve alla Roma nel calciomercato di gennaio

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Visto che il titolo di questa serie di pezzi è “(nome della squadra) neldi”, e visto che in Serie A pochissime squadre hanno il budget per operare in piena libertà nel mercato di, quasi sotto ogni pezzo c’è qualcuno che risponde: i soldi. Nel caso dellaper quanto sintetico è abbastanza accurato. La società giallorossa, per ragioni legate all’agreement con la UEFA, apotrà infatti spendere meno di due milioni – tutto compreso, eventuale acquisto, cartellino, commissioni. Oltretutto la lista della Serie A è al completo e, al momento, lapuò aggiungere solo Under 22 o giocatori formati nel proprio settore giovanile. Sono condizioni estreme, quasi impossibili, ma è estrema anche la necessità ...