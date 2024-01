Corsa scudetto | Marchegiani | “L’Inter ha sempre vinto bene | Juventus in maggiore affanno”

(Di venerdì 5 gennaio 2024) “togliendo Genova ha, onestamente non vedo un calo. La Juve ha invececon un gol di scarto, per questo motivo vedo unda parte dei bianconeri a inseguire”. Lo ha detto l’ex portiere e attuale commentatore sportivo per Sky Sport, Luca, intervenendo sullaa due tra Inter eche sta monopolizzando il campionato. SportFace.

Manuel Locatelli , centrocampista della Juve , ha detto la sua sul confronto per lo Scudetto contro l’Inter Manuel Locatelli , in un’intervista a ... (calcionews24)

Cesare Prandelli , ex allenatore della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle ambizioni del Milan in questa stagione (pianetamilan)

Ha vinto loe ci ha messo la faccia, adesso che le cose non vanno bene continua a metterci ... Altro giro e altraper uno scatenato Giuffredi anche sulla posizione di Matteo Politano . L'......Il centrocampista armeno è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport riguardo la lotta,... è invece unaa tappe in cui si gioca sempre contro squadre diverse, non solo contro la Juve .Se un telespettatore avesse acceso la tv appena dopo il gol di Kenan Yildiz per il momentaneo 5-1 di Juve-Salernitana di Coppa Italia, si sarebbe fatto già un`idea.Fernando Orsi ha parlato della corsa scudetto tra Juventus e Inter: "Sarà un dualismo che durerà fino alla fine. L'Inter mi sembra più organizzata ma la Juve non ...