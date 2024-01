Corriere dello Sport – Napoli | svelata la strategia di De Laurentiis per arrivare a Dragusin e Samardzic

(Di venerdì 5 gennaio 2024) 2024-01-04 13:53:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal: Un acquisto è confezionato: ma è soltanto l’inizio. O meglio: è quello che spera Mazzarri, soprattutto quello che ha promesso De, lontano daper motivi personali ma vicino alper ciò che riguarda il lavoro. Incessante, complesso, ingarbugliato: acquistare a gennaio non è mai agevole, figuriamoci quando gli obiettivi sono pezzi considerati pregiati o pregiatissimi dalle rispettive boutique. In primis: il Genoa valuta una trentina di milioni Radu, 21 anni, difensore rumeno che di Walter è il nome prediletto. E ancora: l’Udinese ha messo la firma in calce alla prima valutazione di Lazar ...

Con la vittoria della Juventus sulla Salernitana , si è completato il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia . I bianconeri sono l'ultima squadra ad aver strappato la qualificazione ai quarti, ...TORINO - Juventus e Salernitana si affrontano in gara unica negli ottavi di finale di Coppa Italia all'Allianz Stadium: in palio c'è un posto per la sfida contro il Frosinone, nei quarti, in programma ...I bianconeri hanno eliminato la Salernitana nell'ultima gara degli ottavi. Il diesse dal 1 febbraio lascia i giallorossi. Calhanoglu racconta un retroscena di mercato ...Crystal Palace e Everton non si fanno male nel 32esimi di finale di Fa Cup. Il match infatti è finito con il punteggio di 0-0. Da segnalare che l’Everton è rimasto in dieci uomini dal 79’, quando Calv ...