Corea del Sud | stop all’interoperabilità tra carte di credito e cripto

(Di venerdì 5 gennaio 2024) (Adnkronos) – L’interoperabilità tradie finanza decentralizzata è fondamentale per gli investitori, dotati di un metodo semplice e intuitivo che avvicina il mondo economico tradizionale a quello dellevalute. Le autorità delladel Sud però hanno scelto di imboccare un’altra strada, imponendo loalle transazioni carta di-piattaforme. Tra i motivi del provvedimento, la necessità di adottare controlli più severi sui flussi di capitale che dal Paese raggiungono le borse digitali di tutto il mondo. Il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Il precedente nel 2010 in cui morirono quattro persone Per quanto concerne l'azione della Corea del Nord , le autorità locali di Yeonpyeong hanno ... (247.libero)

Nel frattempo, Hyundai e Kia già offrono inSud servizi Car - to - Home e Home - to - Car attraverso collaborazioni con aziende di telecomunicazione e di costruzioni. Grazie a questa ...Seoul , 5. Risale pericolosamente la tensione al 38º parallelo. LaSud ha ordinato all'alba ai civili l'evacuazione delle isole di Yeonpyeong e di Baengnyeong, lungo la linea di confine con laNord, dopo che Pyongyang ha sparato circa 200 ...C’è un vecchio adagio che dice: «Si fa campagna elettorale in poesia, poi si governa in prosa», o qualcosa del genere. Questo 2024, che chiamerà alle urne circa 2 miliardi di persone, sarà l’anno elet ...Gli Stati Uniti: «La Russia ha iniziato a utilizzare in Ucraina missili balistici ricevuti dalla Corea del Nord».