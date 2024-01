Coppa Italia | la Juventus vola ai quarti | Salernitana travolta 6-1

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Prima la partenza shock, poi la reazione, infine il dominio totale in tutti i lati del campo. Lasi complica la vita contro la, va sotto dopo un minuto ma - approfittando di un Chiesa scatenato e di un avversario troppo morbido per poter davvero impensierire i padroni di casa - ribalta presto la partita per poi dilagare nella ripresa, rifilando ai ragazzi di Inzaghi un roboante 6-1 all'insegna dei giovani e delle seconde linee (o presunte tali), che vale l'accesso aidi finale dicon il Frosinone e un messaggio a distanza all'Inter nella lotta scudetto. Max Allegri si gode una prestazione convincente dei suoi, con Cambiaso - il migliore insieme all'ex attaccante della Fiorentina - e Miretti che guidano la riscossa nel primo tempo, prima dei gol fortuiti di ...

La Juventus si qualifica ai quarti di finale di. La squadra di Allegri subisce il gol in avvio ma poi dilaga e batte in rimonta la Salernitana 6 - 1 (2 - 1). Avvio di partita allo Stadium con la squadra di Pippo Inzaghi che passa in ..., Juve ai quarti, Salernitana ko per 6 - ...TORINO (ITALPRESS) – Sarà la Juventus di Massimiliano Allegri ad affrontare il Frosinone nei quarti di finale di Coppa Italia in programma giovedì 11 gennaio. I bianconeri hanno sconfitto con estrema ...