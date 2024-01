Coppa Italia | la Juve gioca a ‘tennis’ con la Salernitana | il quadro completo dei quarti di finale

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Lasi è qualificata aididicon la vittoria di questa sera per 6-1 contro ladi Filippo Inzaghi. Pronti, via e Gatti sbaglia il rinvio e Ikwuemesi fa passare in vantaggio a sorpresa la. All’8’ ci prova ancora la squadra ospite con Sambia: Perin devia in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicato il 4 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – La Juventus travolge la Salernitana per 6-1 oggi, 4 gennaio 2024, nel match valido per gli ottavi di ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – La Juventus travolge la Salernitana per 6-1 oggi, 4 gennaio 2024, nel match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia ... ()

C'è spazio anche per l'esordio di Joseph Nonge nel finale dell'ottavo ditra . Al minuto 76' infatti, poco dopo la rete del 4 - 1 bianconero, Allegri ha mandato in campo la giovane promessa belga al posto di Miretti. Si tratta del debutto assoluto con la Prima ...La Juventus si qualifica ai quarti di finale di. La squadra di Allegri subisce il gol in avvio ma poi dilaga e batte in rimonta la Salernitana 6 - 1 (2 - 1).TORINO (ITALPRESS) – Sarà la Juventus di Massimiliano Allegri ad affrontare il Frosinone nei quarti di finale di Coppa Italia in programma giovedì 11 gennaio. I bianconeri hanno sconfitto con estrema ...La Sir Safety Perugia rispetta il pronostico della vigilia, sfrutta alla grande il fattore campo del PalaBarton e schianta la Valsa Group Modena per 3-0 (parziali di 25-22 25-16 25-18) nell'ultimo qua ...