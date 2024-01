Coppa Italia | Juve ai quarti | Salernitana ko per 6-1

(Di venerdì 5 gennaio 2024) AGI - Sarà lantus di Massimiliano Allegri ad affrontare il Frosinone neidi finale diin programma giovedì 11 gennaio. I bianconeri hanno sconfitto con estrema facilità laper 6-1 nell'ottavo andato in scena all'Allianz Stadium di Torino. Eppure la serata di Danilo e compagni non era iniziata nel migliore dei modi visto che dopo meno di 60 secondi dal fischio d'inizio era stata la formazione ospite guidata dall'ex Pippo Inzaghi a passare in vantaggio con un diagonale di Ikwuemesi su disimpegno sbagliato di Gatti che invano aveva chiesto all'arbitro il fallo di un avversario. Lantus ha immediatamente alzato la pressione e al 12' ha trovato il pari con Miretti: un indemoniato Chiesa è andato via sulla sinistra crossando verso il secondo palo ...

AGI - Tutto facile per l' Atalanta che agli ottavi di finale di Coppa Italia batte per 3-1 il Sassuolo e si qualifica per i quarti di finale dove ... ()

Fino a Traoré e Jimenez, titolari in. E non è finita qui SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ CHAKA TRAORE' Data di nascita: 23 dicembre 2004 (19 anni) Ruolo: attaccante/ala sinistra ...Napoli multato: dopo la sconfitta per 4 - 0 al Maradona lo scorso 19 dicembre anche la sanzione di 4000 Il comunicato ufficiale del Giudice sportivo: 'Ammenda di 4.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere ...Si è disputata stamane ad Oberhof, in Germania, la 10 km sprint maschile valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon inizialmente programmata nella giornata di ieri: sorridono i padroni di cas ...Arriva il giro di boa del torneo: occhi sulla lotta in cima alla classifica, su chi insegue un posto in Europa e... sugli arbitri ...