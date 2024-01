Coppa Italia | i prossimi appuntamenti | partite e orari

(Di venerdì 5 gennaio 2024) (Adnkronos) – Attesa per idi, dopo che ieri la Juventus ha battuto la Salernitana 6-1 approdando ai quarti. Ecco squadre,. seriea24.it: Notizie dallo Sportno .

Inizia il conto alla rovescia per Itas Trentino-Mint Vero volley Monza, Semifinale della Coppa Italia Superlega 2024 di volley maschile . Gli uomini ... (sportface)

(Adnkronos) – Attesa per i prossimi appuntamenti di Coppa Italia , dopo che ieri la Juventus ha battuto la Salernitana 6-1 approdando ai quarti. ... (giornaledellumbria)

In risposta al debutto imminente della terza stagione della popolare serie ‘DOC’ su Rai1, la rete televisiva Mediaset ha preso una decisione ... (tutto.tv)

... alle prese con diversi infortuni e con un calendario davvero fitto: prima la sfida all'Atalanta, domenica, poi il derby dicontro la Lazio, per i Quarti di finale, e il match a San Siro ...... che nel primo mese del 2024 sarà chiamata ad affrontare sette gare tra impegni di campionato,e CEV Champions League. EX E PRECEDENTI Nessuna delle giocatrici nel roster della UYBA ...Alessandro Zampone, Giudice Sportivo della Coppa Italia, ha reso noti tutti i provvedimenti dopo le gare di questa settimana. Ecco la lista. PROVVEDIMENTI – 4.000€ all’Atalanta “per avere suoi ...La fine delle vacanze natalizie coincide con il ritorno di un importante titolo di fiction per Rai1, che dall'11 gennaio accoglie la terza stagione di Doc – Nelle tue mani, la serie con protagonista ...