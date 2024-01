Coppa Italia 2023 2024 | giudice sportivo | ammende per Atalanta | Napoli | Genoa e Lazio

Leggi su sportface

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Nessun giocatore squalificato eper quattro società dopo gli ottavi di. Ilha inflitto 4.000 euro di ammenda all’“per avere suoi sostenitori, al 19° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco che costringeva l’Arbitro ad interrompere la gara per circa un minuto”. Stessa ammenda anche per il“per avere suoi sostenitori, al 50° del secondo tempo, lanciato alcune bottigliette di plastica sul terreno e nel recinto di giuoco”. Ammenda di 1.500 euro invece perper un fumogeno lanciato in campo dai propri sostenitori. SportFace.