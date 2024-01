Coppa del mondo a Kranjska Gora | Brignone guida azzurre in gigante

(Di venerdì 5 gennaio 2024) In nove al via, la valdostana parte col pettorale di leader di specialità(SLOVENIA) - Prima tappa del 2024 per ladelfemminile di sci alpino: appuntamento a, con unsabato e uno slalom domenica. Occhi puntati in particolare sulla gara di domani, che

Quando e come seguire la Coppa del Mondo di Adelboden 2024 , appuntamento valevole per il massimo circuito maschile di sci alpino . La celebre pista ... (sportface)

Quando e come seguire la Coppa del Mondo di Kranjska Gora 2024 , appuntamento valevole per il massimo circuito femminile di sci alpino . La celebre ... (sportface)

Si è disputata stamane ad Oberhof , in Germania, la 10 km sprint maschile valida per la Coppa del Mondo 2023- 2024 di Biathlon inizialmente ... (oasport)

... nel finale della sfida decisiva contro il Borussia Dormtund (persa in casa 3 - 1)28 novembre 2023 e, pochi giorni dopo (2 dicembre), in A contro il Frosinone . InItalia contro il ...Era il 7 gennaio 1974 , si disputava a Berchtesgaden il terzo slalom gigante dellaMondo di quella stagione. I primi cinque posti della classifica videro la presenza di cinque sciatori italiani: nell'ordine, dal primo al quinto Piero Gros, Gustav Thöni, Erwin Stricker, ...Si è disputata stamane ad Oberhof, in Germania, la 10 km sprint maschile valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon inizialmente programmata nella giornata di ieri: sorridono i padroni di cas ...CALCIOMERCATO - Con un autentico blitz la Roma ha ottenuto il sì di Dean Huijsen che sembrava promesso sposo col Frosinone ma invece giocherà in prestito secco ...