Coppa d’Asia 2024 | programma | calendario | date | orari e diretta tv

Leggi su sportface

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Ildella, l’edizione numero 12 della manifestazione AFC che si sarebbe dovuta disputare in estate 2023: ecco allora il, le, glie le informazioni sullatv del torneo per nazionali asiatiche. Il titolo continentale torna in palio in Qatar, che ospita la competizione ma contemporaneamente è campione in carica. 24 squadre si daranno battaglia per quasi un mese, chi trionferà? Ecco allora di seguito lazione completa condi fase a gironi ed eliminazione, ricordando come latelevisiva e streaming in Italia non sia attualmente disponibile in quanto nessuna emittente ha ...