Cop29 | l’Azerbaigian nomina presidente della conferenza sul clima Mukhtar Babayev | ex capo di una compagnia petrolifera

(Di venerdì 5 gennaio 2024), attuale ministro dell’Ecologia e delle Risorse naturali del, è statoto, ladelle Nazioni Unite sul contrasto al cambiamentotico che nel 2024 si terrà a Baku, in Azerbaigian per l’appunto.

Sarà Baku, capitale dell’Azerbaijan, a ospitare l’edizione 2024 della Cop, la conferenza annuale dell’Onu sui cambiamenti clima tici in corso ... (open.online)

Nel 2024 sarà'Asia Centrale ad ospitare la, la Conferenza dell'Onu per la lotta al cambiamento climatico:'appuntamento si terrà a Baku indall'11 al 22 novembre. Anche per gli ...... e come gesto di buona volontà,ha rilasciato 32 ... ad ospitare la, la Conferenza delle Parti della Convenzione ...