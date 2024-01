Convocati Bologna Genoa | due assenze importanti per Gilardino

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Ecco idiin vista di. La situazione tra presenti e assenti per la gara che si disputerà al Dall’Ara Tramite il proprio sito ufficiale, ilha stilato iper la sfida contro ildi stasera. Iper #pic.twitter.com/mb3Gs3lsUU—CFC (@CFC) January 5, 2024 Parlando degli assenti, escludendo Thorsby causa influenza, out anche Strootman e Leali. Jagiello è vicino al passaggio all’Hertha Berlino. Mentre recupero last minute per Frendrup.

Ecco i Convocati di Gian Piero Gasperini in vista della gara che la sua Atalanta dovrà affrontare il Bologna domani in Serie A In vista della ... (calcionews24)

Frendrup ok Dopo aver fermato l'Inter, Gilardino prova a fare punti anche contro il. Il ... fuori dalla lista dei. Recupera invece Frendrup che ha smaltito l'influenza e che sarà ...Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Il Genoa ha reso noto i nominativi dei 24per la trasferta di stasera (ore 20.45) a. Sono assenti assenti Strootman, Jagiello (possibile partente per l'Herta Berlino) e Thorsby: presente Ekuban, non convocato dal Ghana per ...Lazar Samardzic si avvicina al Napoli. Il calciatore con ogni probabilità non sarà convocato dall’Udinese per la prossima partita di campionato domenica contro la Lazio.Sono 24 i convocati dell'allenatore del Genoa, Alberto Gilardino, per la sfida di campionato contro il Bologna. Out Jagiello, Leali, Strootman e Thorsby.