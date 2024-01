Conti pubblici | Istat | in terzo trim deficit scende al 5%**

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Roma, 5 gen. - (Adnkronos) - Nelestre 2023 l'indebitamento netto delle AP in rapporto al Pil è stato pari al -5,0% in netto calo rispetto al -9,4% nello stessoestre del 2022. Lo comunica l'precisando che il saldo primario delle Amministrazioni Pubbliche (ovvero l'indebitamento al netto degli interessi passivi) è risultato anch'esso negativo, con un'incidenza sul Pil del -1,2% (-5,6% nelestre del 2022). Il saldo corrente delle AP è stato positivo, con un'incidenza sul Pil dell'1,1% (-1,2% nelestre del 2022).

