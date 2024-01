Conte | “Qual è il colmo per chi si definisce ‘patriota’? Fare la fine di Giorgia Meloni”

(Di venerdì 5 gennaio 2024) ROMA – Dal fronte del M5s, il presidente Giuseppereplica con il sarcasmo alle dichiarazioni rilasciate ieri dalla premierin conferenza stampa: “è ilper chi siladi. La Presidente del Consiglio si è piegata a Germania e Francia per un accordo sul Patto di stabilità con cui all’Italia saranno imposti tagli e tasse per oltre 12 miliardi l’anno”, afferma. Il leader dei 5 stelle attacca la presidente del consiglio rimproverandole un atteggiamento poco sovranista: “In conferenza stampa non è potuta scappare dalle domande e la risposta è stata la seguente: ‘Sono soddisfatta, a condizioni date, dell’accordo che abbiamo fatto sul ...

La febbre per il Festival di Sanremo 2024 è cominciata da diverse settimane e Stasera si completa il cast dei Big in gara. Ai 27 già annunciati da ... (iodonna)

A Natale si potrà anche essere più buoni, ma di certo non meno tifosi. Soprattutto in un periodo di feste che vedrà la Serie A scendere in campo ... (gqitalia)

E Capezzone proprio su Libero immagina una fantaconferenza con Elly Schlein e con Giuseppeal governo. Ecco che cosa risponderebbero... Qui di seguito il video della rassegna stampa di Daniele ...Se Schlein aspetta per commentare, Giuseppereagisce quasi in tempo reale con un lungo post sui suoi canali social: "è il colmo per chi si definisce "patriota" Fare la fine di Giorgia ...Lo studio legale internazionale Hogan Lovells ha annunciato le nomine, a livello internazionale, di 28 nuovi partner e 59 nuovi counsel ...Possibili cambiamenti per il Milan in chiave futura sulla panchina. Ad annunciarlo è Criscitiello secondo cui c’è Conte tra le idee del club É iniziato uno dei periodi più… Leggi ...