Conte pronto a tornare | il Napoli deve battere la concorrenza di Milan e Roma SportMediaset

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 5 gennaio 2024) “L’ultima avventura in panchina, quella inglese al Tottenham, l’ha segnato e consumato. Adesso ha una sola volontà dopo il meritato riposo:a lavorare, in Italia. E con l’intenzione di non dare grandissimo peso allo stipendio: per lui conta vincere nuovamente e ritrovare l’adrenalina che lo fa sentire vivo”. Parla cosìdi Antonio, il tecnico che appena pochi mesi fa ha detto no ale a De Laurentiis che lo voleva a tuti i costi per rimediare al suo errore con Rudi Garcia e risollevare le sorti della squadra. “lo vogliono, con De Laurentiis e Ibrahimovic rispettivamente, grandi ‘sponsor’ del tecnico salentino. Poco più indietro la: i Friedkin non hanno ancora sciolto le riserve sul futuro di Josè Mourinho”. Per ...